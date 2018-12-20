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Верховный суд хочет дополнить УК уголовным проступком

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Верховный суд России направил в Госдуму законопроект, в котором предлагает ввести в УК РФ понятие «уголовные проступок». По замыслу суда, он должен стать промежуточным по тяжести деянием между административным и уголовным правонарушением.

К уголовным проступкам суд предлагает относить преступления небольшой тяжести и не назначать за них наказание в виде лишения свободы. Речь идет о вандализме, клевете, нарушении авторских прав, продаже алкоголя несовершеннолетним и других подобных нарушениях.

Авторы проекта считают, что несовершеннолетние, впервые совершившие уголовный проступок, должны в обязательном порядке освобождаться от наказания. Кроме того, граждане не будут привлекаться к ответственности за проступок по истечении двух лет с момента его совершения. В случае назначения наказания за проступок принудительными работами, осуждённый сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от них после отработки четвёртой части срока.

Проект закона опубликован в электронной базе данных Госдумы. 

Ранее News.ru писал о том, что судьи ВС отменили приговор бывшему сотруднику МВД Евгению Чуплинскому признанному виновным в убийстве 19 женщин. Они пришли к выводу, что дело маньяка должно быть направлено на новое рассмотрение. 


#россия #законопроект #верховныйсуд
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