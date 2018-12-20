Верховная рада хочет лишить УПЦ названия

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Украинская православная церковь может лишиться своего названия. Рассмотрение соответствующего законопроекта Верховной радой может начаться уже в ближайшее время.

Согласно ему, каноническую УПЦ будут называть на территории Украины Российской православной церковью, пояснил председатель украинского парламента Андрей Парубий. Ещё одна инициатива, которую предстоит рассмотреть депутатам, посвящена переходу церковных общин из одной церкви в другую.

Спикер украинского парламента добавил, что просьба об их рассмотрении исходит от патриарха УПЦ Филарета.

Часть украинских верующих не согласны с переименованием УПЦ. Около двух тысяч человек пришли к зданию Рады. Они участвуют в молебне против дискриминационных законов и вмешательства властей в дела церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал поместные церкви не признавать итогов Объединительного собора, прошедшего в Киеве. По его словам, в этом «незаконном мероприятии» участвовали «лжеепископы» раскольнического Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.