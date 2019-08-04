https://static.news.ru/photo/7739cb16-b6a8-11e9-b38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал задержание 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвинённого в «массовых беспорядках» 27 июля в Москве. Журналист заявил, что силовики увидели преступление в том, что молодой человек пытался увести людей с проезжей части.

Венедиктов рассказал, что в его распоряжении оказалась видеозапись, на которой видно, как Жуков уводит толпу с дороги в переулок на Лубянке.

Я смотрю ролик и говорю: «Ребят, а у нас всё в порядке с головой? Вот у вас, у меня то, что мы видим. Смотрите, он с проезжей части колонну переводит на пешеходную часть. То есть он из беспорядка вводит в порядок», — пояснил главред «Эха Москвы».

Представитель СМИ подчеркнул, что силовики задерживают людей, несмотря на отсутствие беспорядков. Он назвал такую стратегию силовых ведомств запугиванием граждан, сообщается на сайте радиостанции.

Ранее News.ru писал, что председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге в Москве преступлением.