USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Что делить Киселёву и Венедиктову

Алексей Венедиктов Сергей Булкин/News.ru

Алексей Венедиктов

общество [ версия для печати ]
Конфликт журналистов перешёл на личности

У нас запрограммированная конкуренция СМИ, принадлежащих вроде бы к разным идеологическим семьям, время от времени переходит на личности. Подоплёка таких столкновений в стиле коммунальной кухни бывает разной. И личная неприязнь, отягощённая длинной предысторией знакомства, и желание несколько подогреть в целом интерес к деятельности говорящих голов. И даже срежиссированная попытка создать некий повод для концентрации общественного внимания и его отвлечения от других, куда более сложных вопросов.

Казалось бы, что делить Киселёву и Венедиктову? Почему один от удивления, что журналистка «Эха Москвы» заслужила отличие за океаном по случаю травмы, полученной от маньяка, поставил под сомнение вердикт врачей и заявил, что ей просто порезали кожу на шее? Хотя действительно артерия-то не была задета. А другой без затей обозвал скептика «вонючей мразью».

Конечно, зачастую у нас начальники в СМИ беззастенчиво пиарятся на несчастьях своих сотрудников. Вспомнить хотя бы вакханалию по случаю гибели молодого журналиста Дмитрия Холодова. Но в случае с сотрудницей «Эха» такого пира хищников не получилось, поскольку напал на неё не пресловутый «русский фашист», задетый её правдивым словом. А за нож схватился обратный иммигрант из Израиля, как шутили в СССР — дважды еврей. Человек явно психически нездоровый. Поэтому пострадавшей просто выразили человеческое сочувствие. И вряд ли стоило поминать то прискорбное событие. Даже если опасность тогда и была несколько преувеличена.

Дмитрий Киселёв Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Киселёв

Но ответный взрыв главного редактора «Эха», по известной пословице, свидетельствует о том, что околомедицинский спор конфликта не исчерпывает. В конце концов, Киселёва и Венедиктова вряд ли можно считать абсолютными антиподами. В жизни у них многое переплелось. Нынешний отчаянный государственник Дмитрий Киселёв публично протестовал против действий наших спецподразделений в Прибалтике, прекрасно себя чувствовал на уже ставшей почти «оранжевой» Украине и там же приветствовал её дрейф в сторону свободы и Европы.

Алексей Венедиктов, стойкий демократ, не скрывал, что в переломном 2012-м «слил» протест, перенаправив, к тому же, не без помощи бутылки виски, вовремя внесённой в круг лидеров, саму толпу подальше от Кремля, на ту самую Болотную площадь. Я, собственно, не к тому, что в любой момент они могут поменяться ролями. Если обстоятельства изменятся. А в том смысле, что такие стычки без правил выдают их внутреннее напряжение. А отнюдь не моральные и идеологические пристрастия. Люди они информированные, обладающие видными контактами и выходами на все уровни. Может, они знают что-то такое, о чём нам сообщат в самом недалёком будущем?


#эхомосквы #АлексейВенедиктов #ДмитрийКиселев
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

Лента новостей
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
Другие новости
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top