https://news.ru/storage/news/0352073da0a565c442b36ad89c8c4954/af5ca69b-d26c-4eab-aeb6-c136471a9de4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Алексей Венедиктов

Конфликт журналистов перешёл на личности

У нас запрограммированная конкуренция СМИ, принадлежащих вроде бы к разным идеологическим семьям, время от времени переходит на личности. Подоплёка таких столкновений в стиле коммунальной кухни бывает разной. И личная неприязнь, отягощённая длинной предысторией знакомства, и желание несколько подогреть в целом интерес к деятельности говорящих голов. И даже срежиссированная попытка создать некий повод для концентрации общественного внимания и его отвлечения от других, куда более сложных вопросов.

Казалось бы, что делить Киселёву и Венедиктову? Почему один от удивления, что журналистка «Эха Москвы» заслужила отличие за океаном по случаю травмы, полученной от маньяка, поставил под сомнение вердикт врачей и заявил, что ей просто порезали кожу на шее? Хотя действительно артерия-то не была задета. А другой без затей обозвал скептика «вонючей мразью».

Конечно, зачастую у нас начальники в СМИ беззастенчиво пиарятся на несчастьях своих сотрудников. Вспомнить хотя бы вакханалию по случаю гибели молодого журналиста Дмитрия Холодова. Но в случае с сотрудницей «Эха» такого пира хищников не получилось, поскольку напал на неё не пресловутый «русский фашист», задетый её правдивым словом. А за нож схватился обратный иммигрант из Израиля, как шутили в СССР — дважды еврей. Человек явно психически нездоровый. Поэтому пострадавшей просто выразили человеческое сочувствие. И вряд ли стоило поминать то прискорбное событие. Даже если опасность тогда и была несколько преувеличена.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Дмитрий Киселёв

Но ответный взрыв главного редактора «Эха», по известной пословице, свидетельствует о том, что околомедицинский спор конфликта не исчерпывает. В конце концов, Киселёва и Венедиктова вряд ли можно считать абсолютными антиподами. В жизни у них многое переплелось. Нынешний отчаянный государственник Дмитрий Киселёв публично протестовал против действий наших спецподразделений в Прибалтике, прекрасно себя чувствовал на уже ставшей почти «оранжевой» Украине и там же приветствовал её дрейф в сторону свободы и Европы.

Алексей Венедиктов, стойкий демократ, не скрывал, что в переломном 2012-м «слил» протест, перенаправив, к тому же, не без помощи бутылки виски, вовремя внесённой в круг лидеров, саму толпу подальше от Кремля, на ту самую Болотную площадь. Я, собственно, не к тому, что в любой момент они могут поменяться ролями. Если обстоятельства изменятся. А в том смысле, что такие стычки без правил выдают их внутреннее напряжение. А отнюдь не моральные и идеологические пристрастия. Люди они информированные, обладающие видными контактами и выходами на все уровни. Может, они знают что-то такое, о чём нам сообщат в самом недалёком будущем?