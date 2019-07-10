https://static.news.ru/photo/53c0d0e6-a314-11e9-82c5-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Венедиктов (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный реактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов побывал в СИЗО, где содержится глава украинского бюро РИА Новости Кирилл Вышинский. По словам Венедиктова, его коллега на здоровье не жалуется.

Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнётся по существу 15 июля, — написал главред «Эха Москвы» в своём Telegram-канале.

Суд над Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал перенос заседания по делу Вышинского с парламентскими выборами.

Главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене, писал News.ru.