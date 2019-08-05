https://static.news.ru/photo/72a8edec-b79e-11e9-83f2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступились за студента Высшей школы экономики, видеоблогера Егора Жукова. Он был арестован на два месяца по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в Москве.

Егор Жуков впервые обвиняется в совершении тяжкого преступления, никогда не привлекался к уголовной ответственности. Друзьями и коллегами характеризуется положительно, о чём свидетельствуют многочисленные поручительства, — говорится в тексте поручительства.

Муратов и Венедиктов также предоставили суду гарантийные письма, что готовы принять Жукова на работу и в «Новую газету», и на «Эхо Москвы».

Как писал News.ru, Венедиктов заявил, что силовики увидели преступление в том, что Егор Жуков пытался увести людей с проезжей части. Журналист рассказал, что в его распоряжении оказалась видеозапись, на которой видно, как тот уводит толпу с дороги в переулок на Лубянке. Главред подчеркнул, что силовики задерживают людей, несмотря на отсутствие беспорядков. Он назвал такую стратегию силовых ведомств запугиванием граждан.