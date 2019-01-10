Убыточный театр купил новейшие iPhone за госсчёт

https://news.ru/storage/news/ef927c9ccf93f0339a2503d0ca44a423/6b546b44-4609-4f8c-9bfe-99627f66bdf3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Закупка была совершена в канун Нового года

Санкт-Петербургский Михайловский театр купил два iPhone XS за месяц до Нового года. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок. При этом согласно отчётности учреждения, театр — убыточный.

История Михайловского театра насчитывает 186 лет. Это один из самых значимых музыкальных театров России. Осенью этого года Михайловский театр стал первым бюджетным учреждением-обладателем новенького iPhone XS, старт продаж которого начался в конце сентября этого года.

За смартфон серебристого цвета с 512 ГБ памяти театр заплатил 117 тысяч рублей. При этом в конкурсной документации нет объяснения, зачем учреждению нужен именно этот гаджет. News.ru отправил соответствующий запрос в пресс-службу Михайловского театра, но не получил оперативного ответа.

Через месяц закупка повторилась. Если первый iPhone в театре были готовы ждать месяц, то в закупке второго смартфона есть пометка — «срочно». Тендер был размещён 10 декабря, а сроком поставки гаджета указано 14 декабря.

В 2017 году Михайловский театр заработал 811,5 млн рублей и получил более 932 млн рублей государственных субсидий. При этом расходы учреждения составили 1 млрд 977 млрд рублей, что на 200 млн больше его кассовых поступлений вместе с госдостациями. А в 2016 году кассовые поступления наоборот превысили расходы на 400 млн рублей. Тем не менее если государство прекратит финансировать учреждение культуры, то ему просто не хватит денег на содержание.

Стоит отметить, что билеты в Михайловский театр достаточно дорогие. Например, стоимость билетов на ближайший балет «Щелкунчик» варьируется от 3500 до 7500 рублей. Тем не менее в 2017 году более 73 тысяч человек присутствовали на представлениях театра.

С 2007 по 2015 год директором Михайловского театра был бизнесмен Владимир Кехман, по совместительству основатель обанкротившейся компании по импорту фруктов JFC. Теперь Кехман — художественный руководитель театра. Его место заняла финансовый директор Ирина Делигач. Супруга Кехмана Ида занимает должность директора по перспективному развитию и международному сотрудничеству Михайловского театра.

В июле 2017 года суд признал Владимира Кехмана банкротом. У бизнесмена образовались долги в размере 9 млрд рублей из-за кредитов его компании JFC. Иск о банкротстве в октябре 2015 года подал Сбербанк, который является основным кредитором компании.