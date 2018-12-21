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Ведущий РЕН ТВ заявил о заразности рака

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Журналист Олег Шишкин заявил, что раком можно заразиться. Медийщик привёл в пример историю подобного прецедента, рассказанную его матерью.

«Есть, есть точно формы рака заразные. Моя мать работала в медицинских учреждениях, и она мне рассказывала, что женщина, которая выхаживала свою соседку, которая умерла от рака, она потом этим раком заболела», — сказал автор программы «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» в эфире «Говорит Москва».

При этом журналист отметил, что «опасные» формы рака разрабатывают учёные в специальных лабораториях Соединённых Штатов и других стран, «у которых огромный военно-бактериологический потенциал».

Как писал News.ru ранее, одна из жительниц многоэтажного дома в Москве начала собирать подписи соседей за выселение онкобольных детей из квартиры. По её мнению, рак является инфекционным заболеванием и заразиться им можно воздушно-капельным путём.


#онкология #СМИ
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