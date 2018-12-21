Ведущий РЕН ТВ заявил о заразности рака

https://news.ru/storage/news/d0a50cf6972c1cb789a133ff0a10900f/2b2f629e-9380-4d72-bb30-5dcfac7a1b8c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Журналист Олег Шишкин заявил, что раком можно заразиться. Медийщик привёл в пример историю подобного прецедента, рассказанную его матерью.

«Есть, есть точно формы рака заразные. Моя мать работала в медицинских учреждениях, и она мне рассказывала, что женщина, которая выхаживала свою соседку, которая умерла от рака, она потом этим раком заболела», — сказал автор программы «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» в эфире «Говорит Москва».

При этом журналист отметил, что «опасные» формы рака разрабатывают учёные в специальных лабораториях Соединённых Штатов и других стран, «у которых огромный военно-бактериологический потенциал».

Как писал News.ru ранее, одна из жительниц многоэтажного дома в Москве начала собирать подписи соседей за выселение онкобольных детей из квартиры. По её мнению, рак является инфекционным заболеванием и заразиться им можно воздушно-капельным путём.