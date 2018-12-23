Вдова Марьянова: в клинике на актёра «махнули рукой»

https://news.ru/storage/news/beb4538d502541578a46dc0a51a69238/590a7a3f-d2f0-4381-9d8b-2eae1f9153ec_850.jpg Виолетта Окель/youtube.com

Дмитрий Марьянов

Вдова актёра Дмитрия Марьянова, скончавшегося в 2017 году из-за внезапно оторвавшегося тромба, рассказала о его последнем звонке. По словам женщины, врачи игнорировали жалобы и просьбы артиста.

Ксения Бик отметила, что актёр пожаловался ей на сильные боли в ноге и попросил забрать его из центра. Медики его мольбы проигнорировали.

«Я полагаю, всё это началось ещё днём. В клинике, грубо говоря, махнули рукой на него. Не стали обращать внимания на жалобы», — цитирует вдову портал «Дни.ру».

Известный актёр Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в Подмосковье. Причиной смерти послужил оторвавшийся тромб, с которым мужчину не успели доставить в больницу. Директору клиники, где он лечился от алкоголизма, предъявили обвинение в незаконном оказании медицинских услуг, писал News.ru.