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Вдова Карлова пропустила суд по делу об убийстве мужа

State Duma Russia/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Супруга погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова не присутствовала на первом слушании по делу об убийстве дипломата в Анкаре.

Марина Карлова подчеркнула, что никогда ранее не участвовала в подобных процессах и не планирует это делать в будущем.

«Это морально тяжело, а мои интересы представляет сотрудник посольства России в Турции», — заявила Марина Карлова журналистам Пятого канала.

Вдова Карлова считает, что этот процесс затянется на несколько месяцев, поскольку следствию необходимо доказать вину 28 человек. 

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

Ранее, как сообщал News.ru, прокуратура Турции передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова. В обвинительном заключении сказано, что покушение на дипломата является провокацией, которая призвана нанести ущерб отношениям двух стран.


#турция #карлов
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