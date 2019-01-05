Вдохновлённые Путиным духи продают в Москве

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Президент РФ Владимир Путин

Администрация президента не одобряла создание мужского и женского ароматов с изображением лидера России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мужские духи с изображением профиля главы государства и российского герба продаются в корнере в одном из столичных торговых центров. По словам консультанта, парфюм выпущен ограниченным тиражом, передаёт РИА Новости.

Флакон 100 мл в подарочной деревянной коробке обойдётся покупателям в 19 тыс. рублей, а в обычной упаковке аромат можно приобрести за 10 тыс. рублей.

При этом Кремль своего согласия на коммерческое использование имени президента не давал. Пока не ясно, какие меры будут приняты в отношении продавца.

Ранее News.ru писал, что аптека в пригороде Петербурга после неожиданного визита Путина стала местной достопримечательностью. Теперь люди приходят не за лекарствами, а за автографами к фармацевту.