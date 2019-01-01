ВДНХ установила в 2018 году рекорд посещаемости

https://news.ru/storage/news/2ccf0764b6ec100d2e10e5f8f26a42c5/87d0dfc7-e0ab-4e01-997c-785a06951253_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

На экспозиции ВДНХ "Павильон "Космос": между небом и землёй"

Новый рекорд по посещаемости достигнут ВДНХ в 2018 году. Об этом заявили в пресс-службе оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Посещаемость ВДНХ в 2018 году увеличилась до 30 млн человек, что превысило показатели прошлого года на 5 млн. Только за три летних месяца гостями выставки стали более 12 млн человек», — цитирует сообщение АГН «Москва».

Популярность ВДНХ у москвичей и гостей российской столицы, как отметили в оргкомитете, растет благодаря программе возрождения ВДНХ, в рамках которой выставке возвращается исторический облик, территория благоустраивается, а отреставрированные павильоны наполняются новым содержанием.

Как писал ранее News.ru, на главный фасад павильона ВДНХ «Кыргызстан» спустя почти 50 лет вернули бетонные скульптуры двух полуметровых рыб. Они украшали здание с 1954 года.