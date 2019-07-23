https://static.news.ru/photo/c4272588-ad37-11e9-b08c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS.com Gili Yaari/ZUMAPRESS.com

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, что большинство россиян никогда татуировки не делали и делать не собираются.

У большинства наших сограждан никогда не было татуировок (88%), и абсолютное большинство не планируют в ближайшие год-два делать себе татуировки (96%), — сообщили во ВЦИОМе.

Среди имеющих постоянные татуировки (11%) почти треть (30%) сообщили, что сделали их по молодости и глупости, примерно столько же (29%) — на службе в армии, 19% — от нечего делать, и только 6% респондентов — из-за того, что, по их мнению, это красиво. При этом 27% имеющих татуировки хотели бы избавиться от них в будущем.

Как писал News.ru, ВЦИОМ провёл исследование, в ходе которого оценил эффективность и перспективность высшего образования. По данным опроса, 68% жителей России скептически относятся к обучению в вузах как обязательному условию удачной карьеры. 65% респондентов не согласны с утверждением, что отсутствие диплома обрекает человека на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Чаще всего сомнения высказывают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет — 79% из них считают значимость высшего образования завышенной.