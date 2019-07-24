https://static.news.ru/photo/fd509e0c-ae0e-11e9-9e86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) выяснили, как россияне относятся к мерам соцподдержки в рамках программы материнского капитала.

По данным ВЦИОМ каждый второй россиянин в курсе того, что меры поддержки для семей с детьми расширились, сообщает Ридус .

Больше всего россиянам нравится возможность вычета 450 тысяч рублей из ипотечного кредита — ее указали 79% респондентов. Снижение налога на недвижимость для многодетных семей отметили 52% опрошенных. 27% респондентов положительно оценивают меры поддержки семьи и считают, что они могут способствовать росту рождаемости в стране.

Скептически отнеслись к усилиям государства 20% граждан.

В исследование отмечается, что 42% опрошенных в целом согласны с тем, что данные меры могут сподвигнуть их на рождение ребёнка. 52% россиян не готовы пойти на этот шаг даже при наличии программы поддержки.

Самой популярной среди тех, кто решился бы завести ребёнка, стала возможность получить налоговые льготы на недвижимость для многодетных семей. Её отметили 70% опрошенных.

При этом 78% респондентов ВЦИОМ выступают за продление программы материнского капитала. Результаты соответствующего опроса были опубликованы в начале июля.

Как ранее писал News.ru, большинство россиян придерживаются мнения о необходимости регистрации брака. Причём многие уверены, что оптимальный возраст для свадьбы должен быть меньше 30 лет.