ВЦИОМ в новом году будет чаще проводить опросы в интернете

https://news.ru/storage/news/25e812f342a109503b7f416fab70ee6d/77c762cc-ad8b-4561-bd7e-a55a9dc5a6df_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Валерий Федоров

Сейчас Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит от 8% до 12% опросов в интернете, сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров. Компании нравится такой подход, и она планирует работать в этом направлении.

Пока проводить репрезентативные опросы в Сети не удаётся, передаёт его слова АГН «Москва».

«Ни в России, ни в мире нет методического обоснования того, как проводить именно научные опросы в Сети», — отметил он.

По словам главы центра, всё большее число граждан России проводит значительную часть времени в виртуальной реальности. Из этого следует, что узнавать общественное мнение стоит именно в Сети.

Как ранее писал News.ru, ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о доверии политикам и отношении к партиям. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 62,4%. В 2017 году он находился на уровне 82,4%.