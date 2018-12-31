USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,787.75 $
МОСКВА-3°C23:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

ВЦИОМ в новом году будет чаще проводить опросы в интернете

Валерий Федоров Nikolay Titov/Global Look Press

Валерий Федоров

общество [ версия для печати ]

Сейчас Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит от 8% до 12% опросов в интернете, сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров. Компании нравится такой подход, и она планирует работать в этом направлении.

Пока проводить репрезентативные опросы в Сети не удаётся, передаёт его слова АГН «Москва».

«Ни в России, ни в мире нет методического обоснования того, как проводить именно научные опросы в Сети», — отметил он.

По словам главы центра, всё большее число граждан России проводит значительную часть времени в виртуальной реальности. Из этого следует, что узнавать общественное мнение стоит именно в Сети.

Как ранее писал News.ru, ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о доверии политикам и отношении к партиям. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 62,4%. В 2017 году он находился на уровне 82,4%.


#ВЦИОМ #социология #опросы
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
экономика 10:23, 27 сентября 2018
ВЦИОМ: пенсионная реформа негативно влияет на потребление
политика 18:35, 1 августа 2018
ВЦИОМ прогнозирует перезапуск партийной системы к 2021 году
общество 14:11, 31 июля 2018
ВЦИОМ составил топ-7 социальных фактов о россиянах
наука 04:08, 27 июля 2018
ВЦИОМ: 3% россиян считают Землю плоской
88% опрошенных заявили, что предпочитают жить в стране
общество 06:29, 2 июля 2018
ВЦИОМ изучил эмиграционные настроения россиян
88% опрошенных заявили, что предпочитают жить в стране
Лента новостей
в мире 23:12
Египет сообщил о задержании Ираном своих рыбаков
новый год 23:01
Медведев пожелал россиянам исполнения желаний
в мире 22:46
Боевики в Сирии обстреляли идлибскую зону деэскалации
в мире 22:30
Угрожавший взрывом задержан в аэропорту Амстердама
в мире 22:11
Аэропорт в Нидерландах эвакуирован из-за угрозы взрыва
Другие новости
новый год 23:01
Медведев пожелал россиянам исполнения желаний
общество 21:36
Демонтаж дома в Магнитогорске ведётся с верхних этажей
общество 21:14
Медведев создал правкомиссию после ЧП в Магнитогорске
общество 20:53
МЧС взяло под особый контроль жильё одиноких граждан
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top