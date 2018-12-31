ВЦИОМ в новом году будет чаще проводить опросы в интернете

Сейчас Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит от 8% до 12% опросов в интернете, сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров. Компании нравится такой подход, и она планирует работать в этом направлении.
Пока проводить репрезентативные опросы в Сети не удаётся, передаёт его слова АГН «Москва».
«Ни в России, ни в мире нет методического обоснования того, как проводить именно научные опросы в Сети», — отметил он.
По словам главы центра, всё большее число граждан России проводит значительную часть времени в виртуальной реальности. Из этого следует, что узнавать общественное мнение стоит именно в Сети.
Как ранее писал News.ru, ВЦИОМ провёл опрос среди россиян о доверии политикам и отношении к партиям. Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 62,4%. В 2017 году он находился на уровне 82,4%.