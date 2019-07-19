https://static.news.ru/photo/08d2aa3c-aa0d-11e9-b553-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство жителей России — 85% — считают, что стране нужны дружеские отношения с Украиной. 11% респондентов заявили, что придерживаются противоположного мнения.

61% участников исследования отмечают, что сотрудничество между странами почти не изменилось за последний год. Четверть (25%) граждан уверены, что диалог Москвы и Киева становится всё более напряжённым. 8% предположили, что связи РФ и Незалежной постепенно нормализуются, говорится на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ответственность за нынешнее состояние отношений с соседним государством большинство респондентов (44%) возложили на Украину, в то время как 39% россиян полагают, что в кризисе виноваты обе стороны в равной мере.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более двух третей (68%) граждан РФ в целом хорошо относятся к Украине. Ровно половина респондентов заявили, что никогда не были в Незалежной, 21% — гостили у родственников или ездили туристами, 6% бывали там в командировках, 4% родились там, учились — 3%, а 1% — ездили работать.