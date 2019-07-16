https://static.news.ru/photo/97fdf576-a829-11e9-b700-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Miroslav Kushnirenko/Russian Look

Опрос ВЦИОМ показал, что более двух третей (68%) россиян в целом хорошо относятся к Украине

Сообщили, что очень хорошо относятся к соседнему государству 12% опрошенных, в целом хорошо — 56%, плохо и очень плохо — 12 и 9% соотвественно, затруднились с ответом 11% респондентов.

Ровно половина принявших участие в исследовании при этом заявили, что никогда не были в Украине, 21% — гостили у родственников или ездили туристами, 6% бывали там в командировках, 4% родились там, учились — 3%, а 1% — ездили работать.

Как писал News.ru ранее, около 34% россиян не знают о способах получения дополнительного дохода после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.