Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что мужчины в общей своей массе умнее женщин. Высказывание священника вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман в разговоре с News.ru высказал мнение о том, что женский ум вовсе не слабее мужского — он просто ориентирован на другие вещи. У женщин и мужчин чисто биологически разный спектр задач, отсюда и разная ориентация рассуждений, пояснил он.

По жизни представители двух полов сталкиваются с различным друг от друга спектром задач, не говоря уж обо всём прочем. Мужчины не могут рожать детей, но именно поэтому обязаны снабжать женщин разнообразными вещами полезными и для самих женщин, и для детей. И действительно получается, что с мужской точки зрения женский ум слабее, а с женской — мужской ум слабее, просто потому что направлены они на разные вещи. Если измерять в каких-то объективных единицах, то, наверное, результаты получатся одинаковые. Однако беда заключается в том, что такие единицы трудно придумать. Анатолий Вассерман журналист, телеведущий

Общественный активист, феминистка Анна Довгалюк, в свою очередь, заявила, что в первую очередь делает акцент на том, что Дмитрий Смирнов является священнослужителем и ему нельзя делать подобного рода заявления в силу статуса. Она назвала заявление протоиерея очень оскорбительным и отметила, что нормальный мужчина такого никогда не скажет какой бы то ни было девушке или женщине. Феминистка предположила, что подобным образом Смирнов относится к своей жене и детям. При этом Анна Довгалюк подчеркнула, что умственные способности человека не зависят от того, какого он пола, и отметила, что все здоровые и «нормальные» люди это понимают.

Психолог Ольга Твардовская, комментируя высказывание священника, заявила, что каждый человек может заявлять то, что он хочет.

Протоиерей может заявлять одно, булочник может заявлять другое. Если есть какие-то научные данные, что женщина слабее умом, можно рассуждать, а так, знаете, каждый может говорить всё, что хочет. Ольга Твардовская психолог

При этом Ольга Твардовская заявила об отсутствии оснований полагать, что мужчины умнее женщин. Отвечая на вопрос о том, существуют ли достоверные исследования на этот счёт, психолог заявила, что пытаться определить, кто умнее — мужчины или женщины — это всё равно что измерять среднюю температуру по больнице. По словам эксперта, дело заключается в том, что бывают женщины с очень большим коэффициентом интеллекта, который измеряется тестом IQ. Есть также мужчины с низким коэффициентом интеллекта.

Это всё очень штучно. Это как говорить про нацию или страну. Это просто досужие размышления, на мой взгляд. Интеллект измеряется тестом IQ, можно протестировать. Что у женщин, что у мужчин в среднем, я думаю, буду примерно одинаковые показатели, — заявила Ольга Твардовская.

Как ранее писал News.ru, высказывание руководителя патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи протоиерея Димитрия Смирнова прокомментировал православный публицист и богослов Андрей Кураев. Он заявил, что в начале жизненного цикла мальчики уступают девочкам в умственных способностях, в дальнейшем же ситуация выравнивается.