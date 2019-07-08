Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что мужчины в общей своей массе умнее женщин. Высказывание священника вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман в разговоре с News.ru высказал мнение о том, что женский ум вовсе не слабее мужского — он просто ориентирован на другие вещи. У женщин и мужчин чисто биологически разный спектр задач, отсюда и разная ориентация рассуждений, пояснил он.
Общественный активист, феминистка Анна Довгалюк, в свою очередь, заявила, что в первую очередь делает акцент на том, что Дмитрий Смирнов является священнослужителем и ему нельзя делать подобного рода заявления в силу статуса. Она назвала заявление протоиерея очень оскорбительным и отметила, что нормальный мужчина такого никогда не скажет какой бы то ни было девушке или женщине. Феминистка предположила, что подобным образом Смирнов относится к своей жене и детям. При этом Анна Довгалюк подчеркнула, что умственные способности человека не зависят от того, какого он пола, и отметила, что все здоровые и «нормальные» люди это понимают.
Психолог Ольга Твардовская, комментируя высказывание священника, заявила, что каждый человек может заявлять то, что он хочет.
При этом Ольга Твардовская заявила об отсутствии оснований полагать, что мужчины умнее женщин. Отвечая на вопрос о том, существуют ли достоверные исследования на этот счёт, психолог заявила, что пытаться определить, кто умнее — мужчины или женщины — это всё равно что измерять среднюю температуру по больнице. По словам эксперта, дело заключается в том, что бывают женщины с очень большим коэффициентом интеллекта, который измеряется тестом IQ. Есть также мужчины с низким коэффициентом интеллекта.
Это всё очень штучно. Это как говорить про нацию или страну. Это просто досужие размышления, на мой взгляд. Интеллект измеряется тестом IQ, можно протестировать. Что у женщин, что у мужчин в среднем, я думаю, буду примерно одинаковые показатели, — заявила Ольга Твардовская.
Как ранее писал News.ru, высказывание руководителя патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи протоиерея Димитрия Смирнова прокомментировал православный публицист и богослов Андрей Кураев. Он заявил, что в начале жизненного цикла мальчики уступают девочкам в умственных способностях, в дальнейшем же ситуация выравнивается.