https://static.news.ru/photo/7457e99a-a95c-11e9-8e0c-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украина не собирается предоставлять гражданство молодым жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Тем самым, Киев нарушает договорённости по предотвращению положения безгражданства. Что касается РФ, то упрощенный порядка получения российского паспорта не противоречит международному праву, уверен публицист Анатолий Вассерман.

Журналист считает, что Кремль может выдавать документы «кому угодно», руководствуясь только собственными соображениями, передаёт портал Nation News .

Существуют международные соглашения, рекомендующие принимать меры по предотвращению положения безгражданства. И поскольку Украина систематически отказывается предоставлять гражданство молодым гражданам республик, получается, что именно Украина откровенно нарушает эти международные соглашения, — высказался Вассерман.

В июле 2019 года глава РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощённый режим получения гражданства РФ всеми жителями Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет- портале правовой информации, из предыдущей редакции было исключено упоминание отдельных районов регионов. Таким образом, теперь на российский паспорт могут претендовать не только жители непризнанных ДНР и ЛНР.

Указ об упрощённом режиме получения паспортов президент РФ Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство, писал News.ru.