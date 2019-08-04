https://static.news.ru/photo/7ff4d1ee-b6d8-11e9-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что эффективность работы российской полиции растёт.

Если год назад боевики на несанкционированных шабашах ещё могли время от времени делать вид, что их бьют, то сейчас у них нет такой возможности, — сказал он.

Литератор объяснил это тем, что в последнее время все действия силовиков тщательно снимаются на видео, и поэтому любые попытки «изобразить из себя жертву» пресекаются наглядными доказательствами.

Он также выразил удовлетворение, что участников митингов стали привлекать к суду, перестав прощать им «безобразия». В пример он привёл блогера, который призывал к насильственным действиям против семей сотрудников правоохранительных органов.

Очень хорошо, что его не просто задержали, а сделали это максимально быстро. Полагаю, это значительно сократит активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон, — подчеркнул публицист.

По словам Вассермана, сторонники оппозиции также стали чаще использовать на своих «незаконных сборищах» детей, которыми они прикрываются от полицейских.

Я, как человек, имеющий немалый опыт участия в различных избирательных кампаниях, могу ответственно заявить, что те, в честь кого сейчас митингуют, гарантированно не хотели быть зарегистрированными в качестве кандидатов, — заключил он.

Публицист считает, что такие кандидаты, как Любовь Соболь, Иван Жданов и Илья Яшин подали свои подписные листы с расчётом, чтобы те оказались забракованными. Это, уверен он, было сделано для провоцирования массовых беспорядков против властей, передаёт Nation News .

Как писал News.ru, ранее представитель Общественной палаты Елена Сутормина заявила, что призывы к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов — это дико, аморально и не вяжется с имиджем защитников свободы слова и прав человека.