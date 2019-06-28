https://static.news.ru/photo/26f01500-9986-11e9-b0b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Министр просвещения РФ Ольга Васильева на всероссийском совещании напомнила рекомендации правительства о соотношении гарантированной и поощрительной частей при расчёте заработной платы учителей, которые практически нигде не соблюдаются.

В 2016 году средняя нагрузка на учителя в России составляла 1,3 ставки, или 23,4 часа в неделю. К концу прошлого года ставка выросла до 1,38, почти 25 часов в неделю, — цитирует РИА Новости Васильеву.

По её словам, в некоторых регионах средняя нагрузка учителей достигает 1,78 ставки, а в Мордовии например, — всего 1,1 ставки — это единственный такой регион.

Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.

Однако, как она отметила, эту пропорцию не соблюдает большинство регионов, в некоторых гарантированная часть составляет всего 10%.

Как писал News.ru, Ольга Васильева сообщила, что в Трудовой кодекс внесут поправки, которые сократят до четырёх число отчётных документов для учителей в школах. В школе должно остаться четыре документа — рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.