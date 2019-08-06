https://static.news.ru/photo/b9898522-b85d-11e9-9220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Популярный телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отреагировал на смерть фешен-директора ЦУМа, вице-президента фирмы Mercury Аллы Вербер. По его словам, её уход является трагедией для всего мира моды.

Её смерть — это трагичная новость не только для близких: это трагедия для всего мира моды, особенно российского гламура, — сказал историк моды в интервью порталу « Политика Сегодня ».

Он отметил, что звезда фешен-индустрии делала всё для гламуризации мира моды. Она активно работала со французскими и итальянскими дизайнерами.

Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в итальянском городе Форте-дей-Марми. В своём Telegram-канале журналистка Ксения Собчак сообщила, что директора ЦУМа госпитализировали с подозрением на сепсис.

Ранее News.ru писал, что заслуженный профессор Высшей школы экономики и деятель науки, социолог Овсей Шкаратан умер в возрасте 87 лет. Он заведовал лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук.