Популярный телеведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев отреагировал на смерть фешен-директора ЦУМа, вице-президента фирмы Mercury Аллы Вербер. По его словам, её уход является трагедией для всего мира моды.
Её смерть — это трагичная новость не только для близких: это трагедия для всего мира моды, особенно российского гламура, — сказал историк моды в интервью порталу «Политика Сегодня».
Он отметил, что звезда фешен-индустрии делала всё для гламуризации мира моды. Она активно работала со французскими и итальянскими дизайнерами.
Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в итальянском городе Форте-дей-Марми. В своём Telegram-канале журналистка Ксения Собчак сообщила, что директора ЦУМа госпитализировали с подозрением на сепсис.
Ранее News.ru писал, что заслуженный профессор Высшей школы экономики и деятель науки, социолог Овсей Шкаратан умер в возрасте 87 лет. Он заведовал лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук.