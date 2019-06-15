В Ярославской области жители деревни жалуются на местный женский монастырь, загрязняющий реку Сольбу. Водой из неё пользуются сразу несколько сёл, находящихся ниже по течению. При этом туда же безо всякой очистки изливаются канализационные стоки, производимые жизнедеятельностью не только послушниц, но и многочисленных учеников открытых при религиозном учреждении школ и даже паломников. Прокуратура уже уличала монастырь в нарушении экологического законодательства, но, по словам обитателей окружающих населённых пунктов, проблема никоим образом не решается. В результате жители четырёх близлежащих сёл обратились в Генеральную прокуратуру.

Болото из фекалий

Женский Николо-Сольбинский монастырь восстановил свою работу в местечке Сольба Нагорьевского сельского поселения в 1994 году. По словам местных жителей, активная деятельность в нём началась около шести лет назад. На 2015 год в нём жили 40 монахинь. Тут же действуют приют для девочек и частная школа для подготовки дирижёров и регентов церковных хоров, чьи воспитанники постоянно живут на территории учреждения. Здесь же работает обычная общеобразовательная школа, где, судя по информации на сайте монастыря, учится более 100 детей. Кроме того, в бывших монастырских кельях оборудованы комнаты для паломников.

По каким-то причинам, по всей видимости финансовым, всё это хозяйство оказалось не обеспеченным соответствующей коммунальной инфраструктурой. В июле 2018 года в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области попало снятое местным жителем Сергеем (имя изменено) видео, на котором видно, что фекальные стоки из монастыря попадают прямо в водоём. Сотрудники департамента выезжали на место вместе с работниками природоохранной прокуратуры.

Зафиксирован факт утечки загрязнённых стоков из подземных коммуникаций религиозной организации «Николо-Сольбинский женский монастырь переславской епархии Русской Православной Церкви». По результатам проверки Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении указанной организации возбуждено дело об административном правонарушении, — говорилось в ответе департамента жалобщику (есть в распоряжении News.ru).

Прокурорским представлением монастырь обязали устранить нарушения природоохранного законодательства.

Спустя несколько месяцев Сергей обнаружил, что проблема не устранена. С помощью радиоуправляемого дрона он снял два видеоролика в декабре 2018-го и апреле 2019 года соответственно, на которых запечатлена та же самая картина. Видеозаписи он предоставил в редакцию News.ru.

По его словам, канализационные отходы выливаются в реку через трубу. Вокруг слива образовалось своеобразное болото из фекалий. С этим мужчина связывает исчезновение рыбы в Сольбе. При этом ниже монастыря по течению стоят деревни Теплынцево, Старово, Загорье и Долгово, которые потребляют воду из той же реки.



У неё там гостиница и монастырь огромный. Льётся круглосуточно это дерьмо вниз по реке, — рассказал Сергей News.ru. — Весной снято видео с коптера, это мы снимали в конце апреля, 20-го, по-моему. Мы тоже пытались с ними как-то бороться. У меня есть [знакомый] человек, зампрокурора Чайки. Он просто позвонил этой Еротииде (игуменья, настоятельница монастыря. — News.ru) и предложил исправить ситуацию. То есть сделать очистные до конца мая. Она с ним разговаривала очень грубо. Раньше, типа, всю жизнь монастыри сливали в реку канализацию, и ничего, всё нормально было. У нас и денег нету, и вообще пошёл ты на фиг, у меня нет времени с тобой разговаривать. Мне надо идти на службу.

При этом в самом монастыре контакты с представителем Генпрокуратуры отрицают.

Наследие психбольницы

Корреспондент News.ru смог дозвониться настоятельнице монастыря Еротииде. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию она сбросила соединение и трубку больше не брала.

Впрочем, в интервью сайту «Православие.ру» от 2008 года игумения рассказывала , что монастырь получил комплекс зданий, в котором до этого долго находилась психбольница. При этом учреждение было закрыто именно из-за антисанитарии и разрухи, которая тут царила.

Даже властям было невозможно бороться с этим ужасом, что здесь творилось. Главный санитарный врач Елена Николаевна Коробова рассказывала мне, что они не знали, какие меры предпринять, чтобы не расходилась отсюда зараза, и как быть дальше. И они, в конце концов, решили передать это место Церкви, чтобы снять с себя ответственность. И когда они уезжали, она несколько раз оборачивалась в страхе, что её могут привлечь к ответу, если, не дай бог, с этого места начнётся эпидемия или что-нибудь ещё в этом роде, — говорила игуменья.

По её словам, когда территорию передали монастырю, на ней находилась куча мусора высотой с двухэтажный дом. Еротиида также добавила, что монастырь покупал дома для жителей селения Сольба, в своё время образовавшегося из работников психбольницы, чтобы они могли жить подальше от монастыря. Она утверждает, что отселяемые до этого жили в убогих бараках. У местного жителя Сергея другая версия. Он говорит, что монастырь скупил землю бывших колхозов и выгоняет людей из общежитий, в которых они жили всю жизнь, что «вызвало большое недовольство».

Территория монастыря до восстановления solba.ru

Вот этот Николо-Сольбинский монастырь стоит уже лет шесть или семь. Устроились они там очень хорошо. Купола золотом кроют, гостиницу строят, общественные туалеты у них там стоят. Хозяйка — молдаванка, и работают там одни молдаване. У неё есть какие-то серьёзные покровители в Москве. Мы писали в природоохранную прокуратуру. Они ответили: мы приняли меры, должны исправить, — резюмирует он.

Собеседник News.ru также передал копию коллективного обращения жителей сёл Загорье, Степанцево, Старово и Долгово на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

В настоящее время река Сольба превратилась в помойку, плавают нечистоты, исчезла рыба, которой раньше было очень много, нельзя купаться ни животным, ни детям. Гибнет животный мир <...>. Просим Вас принять меры прокурорского реагирования по данному вопросу. Обязать Николо-Сольбинский женский монастырь навести порядок в своих очистных сооружениях, прекратить сливать нечистоты в реку Сольба, — говорится в письме.

Спустя некоторое время после неудачного звонка корреспондента News.ru настоятельнице Еротииде с редакцией связалась девушка по имени Анна Ефремова, представившаяся сотрудником пресс-службы Николо-Сольбинского монастыря.

Да, у нас поднимался этот вопрос раньше, — рассказала она. — Вынесли решение, что нужно обязательно там всё поменять. И насколько мне известно, септик там давно уже есть, то есть они действуют по правилам. У них были какие-то проблемы, но их сейчас уже нет, их устранили. Я могу даже сказать больше: у них сейчас готовится достаточно серьёзный, крупный проект по сохранению чистоты воды и природы. Он в районе 30 млн будет стоить. В течение пяти лет их обязали его выполнить. Их — это монастырь. Поэтому всё у них хорошо в этом плане.

По словам пресс-секретаря монастыря, руководство религиозного учреждения не считает, что такие проблемы надо решать умалчивая, и выступает категорически против «отфутболивания жалобщиков».

Та же матушка, насколько бы она занята ни была, всегда готова пообщаться с любыми людьми, кто готов помочь, ну или просто готов подсказать что-то. Мы никого не осуждаем, но призываем решать вопрос совместно, раз это наша природа, — пояснила Ефремова.

По её словам, об очередных жалобах местных жителей она узнала из звонка корреспондента. Кроме того, собеседница News.ru дала совет тем, кто видит какую-то проблему: «Надо прийти, получить благословение матушки, спросить, чем помочь, как быть». По её словам, монастырь — это удалённое хозяйство, которое очень трудно обслуживать, тем не менее руководство «делает всё возможное и невозможное».