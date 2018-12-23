Вариант Рогозина победил при выборе облика ракеты на Луну

https://news.ru/storage/news/9cae92ebd4d00ebea79f9ce8dcf4bdc9/17a5ed63-7f81-4725-977e-7ee4774339df_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Научно-технический совет Роскосмоса выбрал облик новой российской сверхтяжелой ракеты для полётов к Луне. В качестве базового принят вариант, предложенный ракетно-космическим центром «Прогресс» и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Проект с шестью боковыми блоками и центральным на базе ракетного двигателя РД-180 будет ещё уточнён на этапе эскизного проектирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагала вариант ракеты с пяти боковыми блоками на двигателях РД-171 и центральным блоком также с РД-171. Этот проект получил меньше голосов, чем вариант Рогозина.

Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса пообещал разработать лунную программу за три месяца. Рогозин заявил: его корпорация совместно с РАН сформируют лунную программу России в том виде, который не стыдно будет показать Владимиру Путину.