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Вариант Рогозина победил при выборе облика ракеты на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

общество [ версия для печати ]

Научно-технический совет Роскосмоса выбрал облик новой российской сверхтяжелой ракеты для полётов к Луне. В качестве базового принят вариант, предложенный ракетно-космическим центром «Прогресс» и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Проект с шестью боковыми блоками и центральным на базе ракетного двигателя РД-180 будет ещё уточнён на этапе эскизного проектирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагала вариант ракеты с пяти боковыми блоками на двигателях РД-171 и центральным блоком также с РД-171. Этот проект получил меньше голосов, чем вариант Рогозина.

Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса пообещал разработать лунную программу за три месяца. Рогозин заявил: его корпорация совместно с РАН сформируют лунную программу России в том виде, который не стыдно будет показать Владимиру Путину.


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