Вариант Рогозина победил при выборе облика ракеты на Луну

Научно-технический совет Роскосмоса выбрал облик новой российской сверхтяжелой ракеты для полётов к Луне. В качестве базового принят вариант, предложенный ракетно-космическим центром «Прогресс» и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Проект с шестью боковыми блоками и центральным на базе ракетного двигателя РД-180 будет ещё уточнён на этапе эскизного проектирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагала вариант ракеты с пяти боковыми блоками на двигателях РД-171 и центральным блоком также с РД-171. Этот проект получил меньше голосов, чем вариант Рогозина.
Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса пообещал разработать лунную программу за три месяца. Рогозин заявил: его корпорация совместно с РАН сформируют лунную программу России в том виде, который не стыдно будет показать Владимиру Путину.