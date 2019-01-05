РПЦ: Варфоломей окончательно оторвал себя от православия

Подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) означает окончательный разрыв Константинопольского патриархата с мировым православием, уверен пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
«Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол», — цитирует священника ТАСС.
По его словам, «подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших свою духовную капитуляцию».
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что томос подписан в нарушении канонов и не имеет силы.
Как писал News.ru, 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии новой церкви Украины. Перед церемонией состоялся молебен, в котором приняли участие глава новой церкви митрополит Епифаний и константинопольские священники. Также там присутствовали Пётр Порошенко с супругой, экс-глава Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики.