РПЦ: Варфоломей окончательно оторвал себя от православия

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Патриарх Варфоломей

Подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) означает окончательный разрыв Константинопольского патриархата с мировым православием, уверен пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

«Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол», — цитирует священника ТАСС.

По его словам, «подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших свою духовную капитуляцию».

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что томос подписан в нарушении канонов и не имеет силы.

Как писал News.ru, 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии новой церкви Украины. Перед церемонией состоялся молебен, в котором приняли участие глава новой церкви митрополит Епифаний и константинопольские священники. Также там присутствовали Пётр Порошенко с супругой, экс-глава Украины Виктор Ющенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие политики.