Врачи смогли спасти ножку Ване из Магнитогорска

https://news.ru/storage/news/a7a07180c68a3a4787a2c8aeb72b128e/6e694b12-af2f-4786-857f-2492aa91a48e_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии смогли сохранить ножку младенцу, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске.

Нога у Вани Фокина была сильно обморожена.

Хирурги восстановили кровообращение, и вследствие этого удалось избежать осложнений, сообщил официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий. По его словам, состояние младенца улучшается.

«После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

10-месячный Ваня Фокин пролежал под завалами сутки в своей кроватке в 27-градусный мороз. Мальчика с тяжёлым обморожением и переломом ноги доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщал News.ru, в Магнитогорске начался снос подъездов, которые были разрушены в результате взрыва газа 31 декабря 2018 года. Демонтажем занимается компания, которая сносила телебашню в Екатеринбурге. За ходом работ следит глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Завершить демонтаж планируется к 1 апреля.