Вандалы изрисовали краской из баллончика памятник Ленину на площади Защитников в Дубоссарах и нанесли на постамент нецензурную надпись.
Коммунальщики оперативно очистили памятник. В настоящее время вандалов разыскивает полиция. Их отследили по камерам видеонаблюдения — ими оказались молодые люди.
Как ранее писал News.ru, суд в Крыму приговорил к шести месяцам колонии-поселения гражданина Украины Максима Сокуренко, обвинённого в вандализме. Подсудимый облил краской памятник «вежливым людям» в Симферополе.