https://static.news.ru/photo/23785a9e-9a31-11e9-ab70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Clay Gilliland - Liberal Arts College Dubăsari, Transnistria, CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Вандалы изрисовали краской из баллончика памятник Ленину на площади Защитников в Дубоссарах и нанесли на постамент нецензурную надпись.

Коммунальщики оперативно очистили памятник. В настоящее время вандалов разыскивает полиция. Их отследили по камерам видеонаблюдения — ими оказались молодые люди.

Как ранее писал News.ru, суд в Крыму приговорил к шести месяцам колонии-поселения гражданина Украины Максима Сокуренко, обвинённого в вандализме. Подсудимый облил краской памятник «вежливым людям» в Симферополе.