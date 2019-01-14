Вандал устроил погром в московском храме

Храм Сергия Радонежского в Москве подвергся нападению злоумышленника. Мужчина пробрался на территорию, сломал фонарь и разбил стекло.
Инцидент произошёл в ночное время, однако вандала вскоре удалось задержать. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту инцидента проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Мужчину пока отпустили на свободу.
Ранее, как писал News.ru, в Москве решением суда был арестован поджигатель временного храма апостола Иоанна Богослова. Злоумышленник пошёл на преступление в знак протеста против застройки парка.