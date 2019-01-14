Вандал устроил погром в московском храме

https://news.ru/storage/news/792091504f109a64b4fbad8d73565af9/c16ec84d-db35-4a1b-a134-85f538d2fec6_850.jpg Ludvig14/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Храм Преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе

Храм Сергия Радонежского в Москве подвергся нападению злоумышленника. Мужчина пробрался на территорию, сломал фонарь и разбил стекло.

Инцидент произошёл в ночное время, однако вандала вскоре удалось задержать. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту инцидента проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчину пока отпустили на свободу.

Ранее, как писал News.ru, в Москве решением суда был арестован поджигатель временного храма апостола Иоанна Богослова. Злоумышленник пошёл на преступление в знак протеста против застройки парка.