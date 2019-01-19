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Валуев объяснил пар из купели заботой о рыбах

Николай Валуев Сергей Булкин/News.ru

Николай Валуев

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев опроверг обвинения в купании в крещенской купели с подогревом. По его словам, пар — это не греющее воду устройство, а специальный аэратор.

Парламентарий в комментариях к посту пояснил, что аппарат, который пользователи приняли за подогрев, на самом деле подает кислород в воду, чтобы рыба не задыхалась и прорубь не замерзала.

Как писал News.ru, видеоотчёт о крещенских купаниях политик опубликовал в своём Instagram. Прорубь находится в деревне Сярьги Всеволожского района. Депутат заверил, что на улице было 22 градуса мороза, хотя, согласно метеоданным, столбики термометра не опускались ниже 12 градусов.


#депутаты #НиколайВалуев #купания
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