Валуев объяснил пар из купели заботой о рыбах

https://news.ru/storage/news/8a1facac2f972e259193f4a0da41a984/6cb585e8-47a4-48a7-8db8-8d24da45bfea_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Николай Валуев

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев опроверг обвинения в купании в крещенской купели с подогревом. По его словам, пар — это не греющее воду устройство, а специальный аэратор.

Парламентарий в комментариях к посту пояснил, что аппарат, который пользователи приняли за подогрев, на самом деле подает кислород в воду, чтобы рыба не задыхалась и прорубь не замерзала.

Как писал News.ru, видеоотчёт о крещенских купаниях политик опубликовал в своём Instagram. Прорубь находится в деревне Сярьги Всеволожского района. Депутат заверил, что на улице было 22 градуса мороза, хотя, согласно метеоданным, столбики термометра не опускались ниже 12 градусов.