https://static.news.ru/photo/0e62e568-9606-11e9-a86a-fa163e074e61_1024.jpg Николай Валуев Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Николай Валуев опроверг слухи о том, что у него рак мозга. По словам бывшего боксёра-тяжеловеса, неверная информация появилась в СМИ после того, как «кто-то ляпнул».

Валуев заявил об отсутствии у него онкологических заболеваний.

Нет у меня его (рака. — Ред.), я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак, — сказал депутат в интервью газете « Комсомольская правда ».

Акромегалия — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. При этой болезни образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путём. Вероятно, именно наличие опухоли явилось причиной появления слухов о раке у Валуева.

Он заявил, что после двух проведённых операций «здоров как бык».

Ранее News.ru сообщал, что Валуев признался, что уже много лет борется с болезнью, из-за которой в 2010 году был вынужден завершить спортивную карьеру. Депутат поведал, что по поводу операции сначала обратился к медикам в Германии, затем принял помощь специалистов в России.