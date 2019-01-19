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Валуева уличили в купании в проруби «с подогревом»

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Интернет-пользователи заподозрили депутата Госдумы Николая Валуева в купании в проруби с подогретой водой. Сомнения вызвал бьющий из-под воды ключ и окутывавший её пар.

Видеоотчёт о Крещенских купаниях политик опубликовал в своём Instagram.

«Снизу труба с горячей водой ключом бьёт, вот и пар идёт», — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь посетовал , что Валуеву надо было купаться поближе к ключу, где ещё теплее.

По данным Пятого канала, прорубь находится в деревне Сярьги Всеволожского района. Ссылаясь на слова депутата, телеканал сообщил, что во время купания на улице было 22 градуса мороза. При этом в метеопрогнозах была указана температура около минус 12 градусов.

Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова спровоцировала волну возмущений, опубликовав видео своего крещенского купания. Балерина окунулась в деревянную бочку с ледяной водой, будучи в откровенном купальнике и сделав перед этим свою характерную растяжку.


#соцсети #НиколайВалуев #крещение #купания
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