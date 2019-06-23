https://static.news.ru/photo/c3fc5a96-9555-11e9-954a-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе. По его словам, в нынешней ситуации политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви.

Исполнитель выразил уверенность, что отношения между двумя странами изменятся. Об этом он написал на своей странице в Instagram .

Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит! — говорится в его сообщении.

Меладзе также отметил, что события в Тбилиси стали одной из причин, по которой 23 июня, в свой день рождения, он не будет устраивать «бурных празднований». Певец, которому исполнилось 54 года, пожелал всем любви, мира и благоразумия.

Ранее News.ru сообщал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени. Он использовал столь нелестную оценку, комментируя события в Тбилиси. Политик также решил помочь туристической отрасли Грузии, пригласив для отдыха на родину украинцев. По его словам, тем самым жители Украины заменят россиян.