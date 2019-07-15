https://static.news.ru/photo/7c5b9022-a6e8-11e9-b31d-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Секрет счастья заключается отсутствии злости, ревности и зависти, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Я счастливый человек. Чтобы быть счастливым, никогда не надо быть злым, злопамятным, не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри, — цитирует сенатора РИА Новости .

Чиновница добавила, что счастье её приносит работа, а также гармония между карьерой и семьёй.

Ранее на «Территории смыслов» с участниками форума пообщался первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко. По его мнению, для самореализации вовсе не обязательно уезжать за рубеж, писал News.ru.

Он также заверил, что сейчас «огромное количество молодых учёных», наоборот, возвращаются в Россию. Они, уверен политик, понимают, что «возможности для творчества и самореализации несопоставимы».