Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отказалось слушать доклад представителей Российской академии наук (РАН) о фальсификации дат диссертаций. Кроме того, пленум вообще не пустил экспертов на заседание, несмотря на публичные обещания прислушаться к мнению РАН.

Конфликт между РАН и ВАК был предан огласке 18 июня, когда комиссию от Минобрнауки было предложено передать в подчинение правительству. Тогда же академия выступила против переназначения ряда членов ВАК. По словам вице-президента РАН Алексея Хохлова, были оставлены те люди, которых не стоило оставлять.

По итогам заседания РАН попросила предоставить допуск своим представителям на мероприятия ВАК. Пленум согласился с этой идеей, признав, что ему нужна дополнительная экспертиза.

28 июня ВАК собралась рассмотреть жалобу на диссертацию по экономике профессора МГУТУ Юлии Аношиной. По некоторым данным, она списала свою работу с защищённых в 2003, 2000 и 1998 годах. Сама Аношина заявила, что опиралась на монографии, якобы изданные в 1990-х. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований заинтересовалась этим случаем. За полгода скрупулёзной работы эксперты пришли к выводу, что при печати книг были указаны неверные выходные данные, что является очевидным случаем нарушения научной этики.

Было обнаружено более 40 подобных случаев. В связи с этим глава комиссии РАН Виктор Васильев попросил руководителя ВАК Владимира Филиппова выслушать доклад 28 июня. По словам Хохлова, в академии были уверены, что эксперты будут допущены на заседание в связи с решением пленума.

При этом на заседании членов комиссии РАН не стали слушать. Против их выступления, в частности, высказался сам Филиппов. Он заявил, что ВАК — учёные, а не следователи, поэтому не следует «ввязываться в эту историю». Когда главе комиссии напомнили, что он обещал прислушиваться к РАН, он заявил, что тогда «его не так поняли». В итоге Филиппов предложил рассматривать заявления о фальсификации даты научных работ в том случае, если они подтверждаются решением суда. Большинство это предложение поддержало.

По мнению академиков, решение ВАК — плевок в лицо РАН. Если диссертация Аношиной будет признана законной и в Минобрнауки, это нанесёт колоссальный урон репутации всей российской науки, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал, что члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК. Кроме того, учёное сообщество потребовало радикально реформировать систему уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с наркотиками.

 

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