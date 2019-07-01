https://static.news.ru/photo/76975b84-9bea-11e9-9385-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отказалось слушать доклад представителей Российской академии наук (РАН) о фальсификации дат диссертаций. Кроме того, пленум вообще не пустил экспертов на заседание, несмотря на публичные обещания прислушаться к мнению РАН.

Конфликт между РАН и ВАК был предан огласке 18 июня, когда комиссию от Минобрнауки было предложено передать в подчинение правительству. Тогда же академия выступила против переназначения ряда членов ВАК. По словам вице-президента РАН Алексея Хохлова, были оставлены те люди, которых не стоило оставлять.

По итогам заседания РАН попросила предоставить допуск своим представителям на мероприятия ВАК. Пленум согласился с этой идеей, признав, что ему нужна дополнительная экспертиза.

28 июня ВАК собралась рассмотреть жалобу на диссертацию по экономике профессора МГУТУ Юлии Аношиной. По некоторым данным, она списала свою работу с защищённых в 2003, 2000 и 1998 годах. Сама Аношина заявила, что опиралась на монографии, якобы изданные в 1990-х. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований заинтересовалась этим случаем. За полгода скрупулёзной работы эксперты пришли к выводу, что при печати книг были указаны неверные выходные данные, что является очевидным случаем нарушения научной этики.

Было обнаружено более 40 подобных случаев. В связи с этим глава комиссии РАН Виктор Васильев попросил руководителя ВАК Владимира Филиппова выслушать доклад 28 июня. По словам Хохлова, в академии были уверены, что эксперты будут допущены на заседание в связи с решением пленума.

При этом на заседании членов комиссии РАН не стали слушать. Против их выступления, в частности, высказался сам Филиппов. Он заявил, что ВАК — учёные, а не следователи, поэтому не следует «ввязываться в эту историю». Когда главе комиссии напомнили, что он обещал прислушиваться к РАН, он заявил, что тогда «его не так поняли». В итоге Филиппов предложил рассматривать заявления о фальсификации даты научных работ в том случае, если они подтверждаются решением суда. Большинство это предложение поддержало.

По мнению академиков, решение ВАК — плевок в лицо РАН. Если диссертация Аношиной будет признана законной и в Минобрнауки, это нанесёт колоссальный урон репутации всей российской науки, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК. Кроме того, учёное сообщество потребовало радикально реформировать систему уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с наркотиками.