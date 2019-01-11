В Московский зоопарк отправили нераспроданные ёлки

https://news.ru/storage/news/4a015b60847999d029d628b549366a15/6c5c920a-c45b-4783-9c21-7f0a418aa733_850.jpg Sergey Smirnov/Global Look Press

В Московский зоопарк отправили более 1000 нераспроданных новогодних ёлок. Там они будут использоваться в качестве еды для животных.

«Отрадно, что нераспроданные ёлки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Частные лица не могут сдать свои деревья, зоопарк принимает ёлки только от компаний, пишет «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, акция «Ёлочный круговорот» стартовала в Москве. Жители столицы могут сдать свои ёлки на переработку.