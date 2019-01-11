USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent61.12 $ Bitcoin3,644.37 $
МОСКВА-10°C08:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

В Московский зоопарк отправили нераспроданные ёлки

Sergey Smirnov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Московский зоопарк отправили более 1000 нераспроданных новогодних ёлок. Там они будут использоваться в качестве еды для животных.

«Отрадно, что нераспроданные ёлки могут пригодиться, а не просто отправляются на свалку. Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Частные лица не могут сдать свои деревья, зоопарк принимает ёлки только от компаний, пишет «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, акция «Ёлочный круговорот» стартовала в Москве. Жители столицы могут сдать свои ёлки на переработку.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
общество 13:00, 9 января 2019
Пункты приёма ёлок открылись в парках Москвы
Как избавиться от праздничного дерева с пользой
общество 18:37, 8 января 2019
Новогодние ёлки помогают животным
Как избавиться от праздничного дерева с пользой
общество 14:41, 8 января 2019
Москвичам посоветовали не держать в квартирах ёлки
Лента новостей
спорт 08:49
Обвиняемый в убийстве попросил прощения у родных фигуриста
спорт 08:48
Фуркад предвкушает битву между Бё и Логиновым
культура 08:38
Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix
в мире 08:36
Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США
в мире 08:31
Актриса Верна Блум умерла в США
Другие новости
общество 08:07
Жителей Москвы предупредили о 12-градусном морозе
общество 05:55
ФСБ крышевала хакерскую группировку «Шалтай-Болтай»
общество 04:24
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
общество 03:29
Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top