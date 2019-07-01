Выборы мэра в городе Тулуне Иркутской области необходимо отменить, чтобы сосредоточиться на ликвидации последствий наводнения. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол.
Избрать главу города предполагается в сентябре.
Мы будем выходить с инициативой их отменить. Сейчас не до того, чтобы выборы проводить. <...> Сейчас надо сосредоточиться на другом, есть чем заниматься и куда тратить деньги, — цитирует Сокола ТАСС.
По его словам, депутаты Заксобрания намерены обсудить эту идею с местными жителями, чтобы понять «их настроения» и постараться найти «какие-то организационно-правовые формы».
Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В Тулуне в результате наводнения были подтоплено более тысячи домов. Затоплен водозабор, ряд социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Ранее News.ru писал, что число жертв паводка в регионе достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших. Местоположение девяти местных жителей до сих пор неизвестно.