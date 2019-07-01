https://static.news.ru/photo/b4e702c6-9c1d-11e9-bc10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/krasnykh_vadim

Выборы мэра в городе Тулуне Иркутской области необходимо отменить, чтобы сосредоточиться на ликвидации последствий наводнения. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол.

Избрать главу города предполагается в сентябре.

Мы будем выходить с инициативой их отменить. Сейчас не до того, чтобы выборы проводить. <...> Сейчас надо сосредоточиться на другом, есть чем заниматься и куда тратить деньги, — цитирует Сокола ТАСС .

По его словам, депутаты Заксобрания намерены обсудить эту идею с местными жителями, чтобы понять «их настроения» и постараться найти «какие-то организационно-правовые формы».

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В Тулуне в результате наводнения были подтоплено более тысячи домов. Затоплен водозабор, ряд социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Ранее News.ru писал, что число жертв паводка в регионе достигло 12 человек. По предварительным данным, в больницах находятся ещё 153 пострадавших. Местоположение девяти местных жителей до сих пор неизвестно.