https://static.news.ru/photo/1ef582dc-9291-11e9-a1f1-fa163e074e61_1024.jpg Максим Резник Фото: VOA/commons.wikimedia.org

Десять тысяч подписей с просьбой лишить депутата Максима Резника всех его должностей собрали активисты инициативной группы Санкт-Петербурга. Документы передали Законодательному собранию. Сбор подписей граждан, уверенных в наркозависимости Резника, начался 5 июня.

Активисты считают, что парламентарий портит репутацию представителей городской власти и не достоин быть председателем комиссии по образованию, культуре и науке, членом комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Поэтому они требуют лишить Резника всех должностей и депутатских полномочий на семь лет.

Сбор подписей проводился в самых людных местах Санкт-Петербурга, таких как Казанский собор, Гостиный Двор, площадь Восстания, ТЦ «Галерея», и у центральных станций метро — «Адмиралтейской», «Маяковской», «Достоевской» и других.