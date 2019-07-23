https://static.news.ru/photo/af48831e-ad69-11e9-84da-fa163e074e61_1024.jpg Гатис Лагздиньш Фото: Sv3rige/youtube

Британский суд вынес приговор мужчинам, которые съели сырую белку на глазах у посетителей веганского рынка в Лондоне. Их признали виновными в нарушении общественного порядка.

Заседание по делу 22-летнего Деонисия Хлебникова и 29-летнего Гатиса Лагздиньша прошло 23 июля, сообщает BBC News.

Хлебников и Лагздиньш утверждали, что выступают против веганства и, публично поглощая сырую белку, пытались повысить информированность о вреде отказа от мяса, — заявила на суде представительница Королевской прокурорской службы Натали Клайнз.

По её словам, они делали это перед ларьком с едой для веганов на глазах у прохожих, среди которых был ребёнок, и не обращали внимания на замечания. По мнению обвинителей, это свидетельствует, что молодые люди сознательно намеревались вызвать у окружающих негативные эмоции.

Хлебникову суд назначил штраф в 200 фунтов стерлингов, Лагздиньшу — 400. Тот не явился на судебное заседание. Лагздиньш не первый раз «троллит» веганов. Весной он пришёл к ним на фестиваль и съел там свиную голову.

Ранее News.ru писал, что королевское общество по защите животных от жестокости (RSPCA) пригрозило подданным Британии уголовным преследованием за кормление котов вегетарианской пищей. Зоозащитники утверждают, что на такой еде питомцы долго не протянут: кошки — плотоядные хищники, им необходимо мясо для поддержания здоровья. При этом в обществе подчеркнули, что для собак подобная еда вполне пригодна, поскольку они всеядные.