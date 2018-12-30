Новогоднее поздравление Путина покажут в вагонах метро

https://news.ru/storage/news/ad739c44f2f5047306e91e2e1bfb26dc/4e4c48f8-99d1-42e2-87e0-17de695a2e03_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Новогодние поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина покажут на видеоэкранах в вагонах метрополитена в новогоднюю ночь.

«Планируется, что новогоднее поздравление президента за несколько минут до Нового года смогут посмотреть и пользователи бесплатного Wi-Fi, в котором при авторизации будет отключаться реклама», — передаёт сообщение пресс-службы метро «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, арестантам московских изоляторов позволят в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина и лечь спать в час ночи. Кроме того, для них подготовили праздничное меню и концерты.