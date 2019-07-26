В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» напомнили, что россияне, выезжающие в страны, где есть сейсмическая активность и действующие вулканы, должны придерживаться определённого регламента действий в подобных ситуациях ради собственной безопасности.
Надо прислушиваться к тому, о чём говорят официальные власти страны, в которую вы собрались. И, конечно, к российским официальным властям в лице Министерства иностранных дел, Роспотребнадзора, Ростуризма, — рассказал директор ассоциации Александр Осауленко.
Он отметил, что граждане РФ предпочитают выбирать для путешествий опасные страны, как правило, в осенне-зимний период.
Ранее News.ru писал о том, что вулкан Тангкубан близ города Бандунг в Индонезии выбросил столб пепла. Его высота составила несколько сотен метров.