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Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах. Игра с квадрокоптерами частным лицам теперь может встать в 50 тысяч рублей и административной ответственностью.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в КоАП. Оштрафовать должностных лиц за запуск беспилотников теперь будет можно на 150 тысяч рублей, а юридических — на 300...