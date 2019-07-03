https://static.news.ru/photo/6f024c0e-9d9c-11e9-910f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Около 16,5 тыс. человек, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, включены в список на получение материальной помощи. Половина из них уже получила деньги, сообщил вице-премьер правительства Виталий Мутко.

Такую информацию он озвучил на совещании с участием президента Владимира Путина.

По его словам, выплаты по 10 тысяч рублей выделены уже 8,5 тыс. местных жителей. Остальные получат помощь в ближайшие дни, заверил Мутко.

Общая сумма выплат, как ранее сообщал News.ru, составила 60,87 млн рублей. Потерявшим имущество позднее будут начислены компенсации, размер которых установят комиссии по оценке ущерба.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По данным МЧС, 20 человек погибли. Судьба полутора десятков людей неизвестна.