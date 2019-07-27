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Более половины задержанных участников несанкционированного митинга в Москве оказали приезжими из других российских городов.

Об этом сообщает издание НСН. По его данным, доля иногородних составляет 60%. В главке МВД по Москве сообщили, что задержаны 295 участников, многие из которых «не являются жителями Москвы». Несанкционированная...