Власти должны наказать организаторов несанкционированного митинга в Москве. С таким заявлением выступил член Совета по правам человека при президенте России Игорь Борисов.
Эти преступники должны понести соответствующее наказание в рамках действующего закона, — считает Борисов.
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов не должны переходить рамки закона, передаёт
Как писал News.ru, участники несогласованной с властями оппозиционной акции протеста прорвали полицейское оцепление в центре Москвы и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Несмотря на просьбы полицейских разойтись, митингующие распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение транспорта.