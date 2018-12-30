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СПЧ одобряет упрощённое получение гражданства

flickr.com/Инфо Pro

общество [ версия для печати ]

Совет по правам человека (СПЧ) приветствует принятие поправок в закон о гражданстве РФ, который упрощает приобретение гражданства для участников государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом говорится на официальном сайте СПЧ.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет главу государства полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства по облегчённой процедуре. 

Теперь потенциальным гражданам достаточно иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство в России и подтвердить обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы. Это сделано для расширения возможностей приёма в гражданство культурно и духовно близких к россиянам соотечественников, которые пострадали от каких-либо конфликтов за рубежом.

В СПЧ также отметили, что отменено требование об обязательности наличия у переселенца регистрации по месту жительства в регионе вселения для приобретения гражданства.

Ранее News.ru писал, что экзамен по русскому языку хотят отменить для мигрантов с Украины и из Белоруссии. Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сообщил, что Владимир Путин поддержал данную идею, а также согласился упростить для них получение гражданства и вида на жительство.


#россия #ГРАЖДАНСТВО #спч
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