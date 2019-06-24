https://static.news.ru/photo/3bca4b1a-9668-11e9-b919-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Анита Соболева заявила о необходимости повышения выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми людьми. Сейчас пособие составляет 1200 рублей в месяц. Получающие его семьи просто не могут оказать должный уход немощному на эти деньги.

По её словам, выходит, что человек вынужден сдавать родственника в психоневрологический интернат (ПНИ), хотя мог бы заботиться о нём самостоятельно.

Я получаю бесконечные письма, люди пишут мне, что на 1200 рублей уход за людьми, которые страдают ментальными заболеваниями, деменцией, пожилыми — это абсолютно невозможно. То есть мы выталкиваем людей в ПНИ даже в тех случаях, когда у нас есть те, кто готов за ними ухаживать, — приводит РИА Новости слова Соболевой, сказанные на спецзаседании Совета.

Помимо этого, член СПЧ в качестве одного из предложений выдвинула идею «предусмотреть возможность оставить этот старый возраст выхода на пенсию» для тех, кто намерен ухаживать за своими пожилыми родственниками.

Ранее News.ru писал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства запросить у Росздравнадзора данные о проблемах с обеспечением детей-инвалидов и других граждан льготными лекарствами в некоторых российских субъектах.