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Опрос Левада-Центра свидетельствует о том, что число россиян, которые хорошо относятся к Соединённым Штатам, снизилось с февраля по май 2019 года с 34% до 31%.

Также только 37% граждан РФ придерживаются положительного мнения о Евросоюзе, в феврале показатель был на уровне 42%. Что касается Украины, то в феврале количество хорошо относящихся к стране россиян составляло...