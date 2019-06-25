Сенатор выступила против снижения возраста совершеннолетия
Чойгана Салчак
09:35, 26 июня 2019
https://static.news.ru/photo/0408ef4e-97dd-11e9-89d0-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Член Совета Федерации и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова выступила против идеи Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) о снижении возраста совершеннолетия.
Я не знаю, на что ссылался глава Росмолодёжи. Мы ратифицировали международную конвенцию, где совершенно чётко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет, — приводит слова сенатора РИА Новости.
Она подчеркнула, что активное общение молодёжи в социальных сетях не приводит к ускоренному взрослению, сообщает RNS.
Как писал News.ru, глава Росмолодёжи Александр Бугаев заявил, что возраст взросления в России «уходит вниз» из-за смены способов коммуникации и открывающихся возможностей. Чиновник предположил, что в скором времени совершеннолетними будут считаться граждане младше 18 лет.