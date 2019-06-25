Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член Совета Федерации и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова выступила против идеи Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) о снижении возраста совершеннолетия.

Я не знаю, на что ссылался глава Росмолодёжи. Мы ратифицировали международную конвенцию, где совершенно чётко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет, — приводит слова сенатора РИА Новости.

Она подчеркнула, что активное общение молодёжи в социальных сетях не приводит к ускоренному взрослению, сообщает RNS.

Как писал News.ru, глава Росмолодёжи Александр Бугаев заявил, что возраст взросления в России «уходит вниз» из-за смены способов коммуникации и открывающихся возможностей. Чиновник предположил, что в скором времени совершеннолетними будут считаться граждане младше 18 лет.

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