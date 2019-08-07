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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал исследование Росстата, согласно которому четверть детей в РФ живёт за чертой бедности.

По его словам, несмотря на достоверность данных, необходимо взять во внимание некоторые детали.

Исследование показывает положение 2017 года — до принятия решения о детских пособиях, выплачиваемых семьям с детьми от полутора до трёх лет (с 1 января 2018 года). Поэтому эти данные не вошли в статистику.

А что касается статистики уже 19 года, которая у нас появится в 21 году, то тогда появится статистика по решению проблем семей, которые имеют детей в возрасте до трёх лет. Так что статистика в этом плане будет поправлена в позитивную сторону, — сказал Рязанский News.ru.

Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.