https://static.news.ru/photo/66e15cd2-ad4a-11e9-acc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации одобрил пакет законов, направленных на усиление ответственности за фальсификацию документов.

Так, в отдельный состав преступления выносится подделка паспорта или удостоверения, которые наделяют гражданина правами или освобождают от обязанностей, а также подделка с целью использования или продажи этих документов. Срок лишения свободы по этому составу повышается на год, передаёт ТАСС .

Помимо этого, вводится ответственность за покупку, хранение, транспортировку с целью использования или продажи, и непосредственно использование и продажу таких документов. Максимальное наказание предусматривает до года лишения свободы.

Ужесточается административная ответственность за нарушения правил изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей и других носителей изображения, а также усиливаются штрафные меры за ложные сведения при получении российского и заграничного паспортов.

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла законопроект, упрощающий получение автомобильных номеров. Теперь автовладельцы смогут регистрировать свои машины без получения номерного знака с возможностью приобрести его в соответствующих организациях.