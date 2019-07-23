Совет Федерации одобрил пакет законов, направленных на усиление ответственности за фальсификацию документов.
Так, в отдельный состав преступления выносится подделка паспорта или удостоверения, которые наделяют гражданина правами или освобождают от обязанностей, а также подделка с целью использования или продажи этих документов. Срок лишения свободы по этому составу повышается на год, передаёт
Помимо этого, вводится ответственность за покупку, хранение, транспортировку с целью использования или продажи, и непосредственно использование и продажу таких документов. Максимальное наказание предусматривает до года лишения свободы.
Ужесточается административная ответственность за нарушения правил изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей и других носителей изображения, а также усиливаются штрафные меры за ложные сведения при получении российского и заграничного паспортов.
Ранее News.ru писал, что Госдума приняла законопроект, упрощающий получение автомобильных номеров. Теперь автовладельцы смогут регистрировать свои машины без получения номерного знака с возможностью приобрести его в соответствующих организациях.