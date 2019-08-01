https://static.news.ru/photo/0d9453b4-b43e-11e9-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников подготовит проект закона, который гарантирует многодетным семьям предоставление земельных участков с необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

Я решил подготовить законопроект, который будет регламентировать порядок предоставления земельных участков многодетным семьям, а именно оградит их от получения земли без необходимой инфраструктуры и, кроме того, не позволит выделенные участки продавать, — приводит слова сенатора агентство городских новостей « Москва ».

По его словам, случаи, когда многодетным выдавали участки без необходимой инфраструктуры, были. Например, в Пушкинском городском округе Московской области семья получила непригодный для строительства жилья участок, кроме того, там отсутствовали дороги и электроснабжение. Именно поэтому такая земля продаётся, так как на ней невозможно нормально жить.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение денежных выплат для многодетных семей, имеющих кредит на недвижимость. Компенсация составит 450 тыс. рублей. Её получат семьи, в которых после первого января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Сумма, выделенная из федерального бюджета, должна быть направлена на погашение ипотеки.