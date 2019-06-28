https://static.news.ru/photo/c1ffc05c-9a4b-11e9-aefd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дорога до аэропорта Шереметьево, которую 28 июня затопило от непрекращающегося дождя, снова открыта. Рейсовые автобусы также запущены.

Затяжной ливень привёл к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево. Сотрудники ГИБДД заблокировали для автомобилистов пострадавший участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Причиной случившегося считают неисправность дождевой канализации. Она засорилась и не выдержала такого напора воды. В Москве был объявлен «жёлтый» уровень опасности, пишет « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал об изменении маршрутов автобусов из-за непогоды. Это касалось маршрутов № 817 и 851, курсирующих по Ленинградскому шоссе.