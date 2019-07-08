https://static.news.ru/photo/e867f902-a172-11e9-9512-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Директор аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин рассказал, что средняя зарплата грузчиков составляет 82 тысячи рублей.

На данный момент у нас средняя заработная плата — 82 тыс. рублей до вычета налогов, — заявил Никулин.

Он отметил, что эту сумму получают операторы, комплектовщики, водители и грузчики. Кроме того, мужчина подчеркнул, что компания не выплачивала по 200 тысяч рублей своим сотрудникам, чтобы они пытались скорее устранить проблему с задержкой багажа, передаёт Life.ru .

Проблемы с получением багажа возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян Генпрокуратура возбудила почти два десятка административных дел. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа.

Как писал News.ru, аэропорт Шереметьево намерен компенсировать авиакомпаниям расходы, связанные с задержками багажа.