Директор аэропорта Шереметьево по производству Андрей Никулин рассказал, что средняя зарплата грузчиков составляет 82 тысячи рублей.
На данный момент у нас средняя заработная плата — 82 тыс. рублей до вычета налогов, — заявил Никулин.
Он отметил, что эту сумму получают операторы, комплектовщики, водители и грузчики. Кроме того, мужчина подчеркнул, что компания не выплачивала по 200 тысяч рублей своим сотрудникам, чтобы они пытались скорее устранить проблему с задержкой багажа, передаёт
Проблемы с получением багажа возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян
Как писал News.ru, аэропорт Шереметьево намерен компенсировать авиакомпаниям расходы, связанные с задержками багажа.